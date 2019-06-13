SON DAKİKA: Galatasaray'dan transfer açıklaması! Yeni sezon öncesi transfer...

Galatasaray'dan transfer süreci hakkında bilgilendirme geldi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüz’ün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir." ifadelerini yer verildi.
Galatasaray Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi.
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