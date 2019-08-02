Son dakika: Galatasaray'da Emre Mor transferinin detayları KAP'a bildirildi! İşte ödenecek ücret 02.08.2019 13:55

Son dakika haberine göre Galatasaray, Celta Vigo'dan kadrosuna kattığı Emre Mor transferinin detaylarını açıkladı. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada Emre Mor'un kulübü Celta Vigo'ya 600 bin euro kiralama ücreti ödeneceği, Emre Mor'a ise 725 bin euro maaş ödeneceği duyuruldu.

Galatasaray, Celta Vigo'dan kadrosuna kattığı Emre Mor transferinin detaylarını açıkladı. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada Emre Mor'un kulübü Celta Vigo'ya 600 bin euro kiralama ücreti ödeneceği, Emre Mor'a ise 725 bin euro maaş ödeneceği duyuruldu. Ayrıca Galatasaray'ın 31 Mayıs 2020 tarihine kadar 8 milyon euro bedelle oyuncunun bonservisini alma hakkı bulunduğu belirtildi.

İşte Galatasaray tarafından KAP'a yapılan Emre Mor açıklaması:

Profesyonel Futbolcu Emre Mor ve Kulübü RC Celta De Vigo ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 31.05.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 8.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.



Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 725.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.