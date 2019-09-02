Haberler Web TV Son dakika: Galatasaray Mario Lemina transferini KAP'a bildirdi

Son dakika: Galatasaray Mario Lemina transferini KAP'a bildirdi

02.09.2019 12:44

Son dakika haberine göre Galatasaray, Gabonlu yıldız Lemina'nın transferini açıkladı. Yıldız futbolcunun uçağı İstanbul'a gelirken, transferle ilgili KAP duyurusu yapıldı.


Son dakika haberi... Galatasaray, Gabonlu yıldız Lemina'nın transferini açıkladı. Yıldız futbolcunun uçağı İstanbul'a gelirken, transferle ilgili KAP duyurusu yapıldı.

GALATASARAY'DAN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA
Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları