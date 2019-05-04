Haberler Web TV Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının tarihi belli oldu (Video)

Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının tarihi belli oldu (Video)

04.05.2019 16:03

"Galatasaray-Başakşehir" maçı 19 Mayıs Pazar 19:00'da, "Trabzonspor-Beşiktaş" maçı ise 18 Mayıs Cumartesi 19:00'da oynanacak.


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