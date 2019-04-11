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Son dakika: Galata Kulesi'nden düşen kadın hayatını kaybetti

11.04.2019 18:21

Son dakika... Beyoğlu Galata Kulesi'nden düştüğü belirtilen bir kadın hayatını kaybetti. Olay, saat 17.30 sıralarında meydana geldi.


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