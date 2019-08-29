Haberler Web TV Son dakika: Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti: 12 yaralı

Son dakika: Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti: 12 yaralı

29.08.2019 01:29

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan kamyon, dehşet saçtı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun, trafik ışıklarında bekleyen 11 araca çarpması sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.


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