Son dakika: Fransız polisinden insanlık dışı müdahale! Kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı 25.10.2019 20:09

Türkiye’ye özgürlük dersi vermeye kalkışan Fransa’nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Fransa'da Sarı Yelekliler'e karşı, kullandıkları orantısız ve şiddet içeren müdahaleleriyle ün yapan Fransız polisi, yine bir şiddet olayının altına imza attı. Macron'un sınırsız müdahale yetkisi verdiği Fransız polisi, başörtülü bir kadının kollarını bağladıktan sonra ağır şiddet uyguladı.