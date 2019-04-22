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Son dakika: Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

22.04.2019 14:05

Son dakika... Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkent Manila'da bazı oteller ve alışveriş merkezleri tahliye edildi.


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