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Son dakika: FETÖ'nün ÖSYM ayağına operasyon! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

08.04.2019 14:50

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün ÖSYM ayağına yönelik operasyon kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir de bulunuyor.


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