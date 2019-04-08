Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün ÖSYM ayağına yönelik operasyon kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir de bulunuyor.
Son dakika: FETÖ'nün ÖSYM ayağına operasyon! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı08.04.2019 14:50
- Son dakika: FETÖ'nün ÖSYM ayağına operasyon! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı
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