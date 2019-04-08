Son dakika: FETÖ'nün Gölbaşı davasında karar çıktı! FETÖ'cülere ceza yağdı 08.04.2019 16:32

Son dakika haberine göre FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda (ÖKK) yaşanan olaylarla ilgili 68 sınığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti aralarında eski Albay Ümit Bak ve eski Binbaşı Mehmet Ali Çelik’in de bulunduğu 26 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.