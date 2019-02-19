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Son Dakika! FETÖ'cü İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı oldu

19.02.2019 16:20

FETÖ'yü destekleyip operasyonu karalayan İdris Naim Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.


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