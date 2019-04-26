Haberler Web TV Son dakika: FETÖ'cü Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

Son dakika: FETÖ'cü Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

26.04.2019 13:24

Türkiye'nin Brezilya'dan sınır dışı edilmesini talep ettiği FETÖ üyesi Ali Sipahi'nin 5 Nisan'dan beri bu ülkede gözaltında olduğu öğrenildi.


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