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Son dakika... FETÖ firarisi Zahide Üner yakalandı

13.02.2019 20:02

Son dakika... FETÖ soruşturması kapsamında Borajet'in eski sahibi Ayaslı'nın "sağ kolu" olduğu belirtilen Üner, Muğla'da sahte kimlikle yakalandı.


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