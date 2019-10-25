Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltında 25.10.2019 13:46

Son dakika haberine göre FETÖ soruşturması kapsamında aranan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen Beykoz'da gözaltına alındı.

FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Beykoz'da gözaltına alındı.

GBT'DE YAKALANDI

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve gece kartalları olarak bilinen bekçiler Yenimahalle'de şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücü ile araçta bulunan bir kadına GBT sorgusu yapıldı. Kadının, ekiplere gösterdiği kimliğin sahte olduğu anlaşıldı. Kadın gerçek kimliği sorulmasına rağmen yine başka bir isim verdi. Bunun üzerine ekipler kadını, kimliğinin tespiti için Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Burada yapılan parmak izi çalışmasında kadının FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in 30 yaşındaki yeğeni Zeynep Gülen olduğu anlaşıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hakkında sahte kimlik bulundurmaktan işlem yapan ekipler Zeynep Gülen'i Beykoz Adliyesi'ne sevk etti. Zeynep Gülen buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında Organize Şube ekiplerine teslim edildi.