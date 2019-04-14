Haberler Web TV Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

14.04.2019 13:22

Son dakika haberine göre bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Bülent Yıldırım oldu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları