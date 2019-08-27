Son dakika: Fenerbahçe Adil Rami transferini resmen duyurdu (Video) 27.08.2019 15:34

Son dakika haberine göre Fenerbahçe bonservisi elinde bulunan Fransız stoper Adil Rami transferini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada anlaşmanın 1+1 yıllık olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;

"Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Adil Rami'ye Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"