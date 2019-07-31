Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı!

Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün başlayan toplantısı, bugün sona erdi. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puan indirdi. Fed böylelikle 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.
Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün başlayan toplantısı, bugün sona erdi. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puan indirdi. Fed böylelikle 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.
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