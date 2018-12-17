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Son dakika: FBI'dan FETÖ'ye yakın takip

17 Aralık 2018, Pazartesi


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FBI'nın FETÖ ile ilgili 15 eyalatte çalışma başlattığını, New Jersey'de de tutuklamaların başladığını söyledi.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Çavuşoğlu, New Jersey'de tutuklamaların başladığını da söyledi...

A Haber'e bağlanan uzmanlar, canlı yayında son dakika gelişmelerini aktardı, vergi kaçakçılığına dair soruşturmaların, gözaltı ve tutuklamaların söz konusu olduğunu aktardı.

İşte FBI'ın FETÖ operasyonunun perde arkası...
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