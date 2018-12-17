Son dakika: FBI'dan FETÖ'ye yakın takip17 Aralık 2018, Pazartesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FBI'nın FETÖ ile ilgili 15 eyalatte çalışma başlattığını, New Jersey'de de tutuklamaların başladığını söyledi.
Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Çavuşoğlu, New Jersey'de tutuklamaların başladığını da söyledi...
A Haber'e bağlanan uzmanlar, canlı yayında son dakika gelişmelerini aktardı, vergi kaçakçılığına dair soruşturmaların, gözaltı ve tutuklamaların söz konusu olduğunu aktardı.
İşte FBI'ın FETÖ operasyonunun perde arkası...
- Başkan Erdoğan, 100 yaşındaki Müzeyyen Nine'nin isteğini kırmadı
- Başkan Erdoğan Konya'da Mevlana'nın gazelini okudu
- Son dakika: FBI'dan FETÖ'ye yakın takip
- Bağcılar'da öfkeli koca dehşet saçtı...Önce karısını öldürdü, ardından intihara teşebbüs etti
- 'Kendimi atacağım' dedi, parayı görünce vazgeçti
- Kaçırıldığını zannederek taksiden atlayan kadın ağır yaralandı
- Kağıthane'de çekici skandalı: Otomobili içerisindeki çocukla çektiler...
- Adana'da boşandığı eşini bıçakladı
- Sarı Yelekliler Türkiye'de ortaya çıktı! Kapı kapı geziyorlar
- Başkan Erdoğan, halkı sokağa çağıran Fatih Portakal'a sert çıktı
- Başkan Erdoğan: "Sayın Trump'la konuştuk, gitmezlerse biz göndeririz"
- Başkan Erdoğan: "Hesabı sorulacak"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.