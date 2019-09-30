Son dakika: Eylem yapmak üzere Türkiye'ye girmeye çalışan iki terörist yakalandı (Video)

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 terörist yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi." denildi.
Eylem yapmak amacıyla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 teröristin yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 bölücü terörist, hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi." ifadelerine yer verildi.
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