Son dakika: Evlat nöbetinde 5. gün! Diyarbakır il binası önünde eyleme başlayan aile sayısı 13'e yükseldi 07.09.2019 14:58

Son dakika haberine göre Çocuklarının HDP aracılığıyla dağa çıkarıldığını söyleyerek Diyarbakır il binası önünde eyleme başlayan aile sayısı 13'e yükseldi.

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek önceki gün HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen anneler Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in başlattığı oturma eylemine iki aile daha katıldı.

HDP Diyarbakır il binası önünde eylemini sürdüren aile sayısı 13'e yükseldi.

HACİRE ANNENİN ÇIĞLIĞI ANNELERE UMUT OLDU

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta sorumlu olarak gördüğü HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek, partinin il binası binası önünde oturma eylemi başlattı.

Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuştu.

Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu.

DİYARBAKIR ANNELERİNE DESTEK

Öte yandan Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminin ardından oğlunu terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarması sonrası aynı kaderi paylaşan annelerin evlatları için tuttuğu nöbete vatandaşlardan destek geldi.

Farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyenin "http://www.annelerleberaberiz.com" adlı internet sitesi aracılığıyla paylaştığı metin, kısa sürede toplumun her kesiminden vatandaş tarafından imzalandı.

Çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerin HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi ve nöbete destek her geçen gün artıyor.

Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminin ardından oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtarması sonrası Ayşegül Biçer, Remziye Akkoyun ile Fevziye Çetinkaya'nın "evlat nöbeti"ne sivil inisiyatiften de destek geldi.

"http://www.annelerleberaberiz.com" adlı internet sitesi aracılığıyla farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyenin imzacı olarak yer aldığı "Çocuklarımızı Öldürmelerine Sessiz Kalmayacağız" başlıklı bir açıklama paylaşıldı.

Diyarbakırlı annelerin fotoğraflarının da yer aldığı açıklamaya kısa sürede öğretmenlerden ev hanımlarına, esnaftan iş insanlarına, öğrencilerden gazetecilere kadar binlerce vatandaş imza koydu.