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Son dakika: Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e FETÖ'den hapis cezası

08.05.2019 17:54

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'i FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.


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