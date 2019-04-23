Haberler Web TV Son dakika: Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

Son dakika: Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

23.04.2019 11:38

Son dakika haberine göre Emniyet İstihbarat eski Daire Başkanı Sabri Uzun FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.


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