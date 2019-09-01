Haberler Web TV Son dakika: Esenyurt’ta iki gün önce boşaltılan riskli binada yangın

Son dakika: Esenyurt’ta iki gün önce boşaltılan riskli binada yangın

01.09.2019 20:09

Esenyurt'ta duvarlarında oluşan çatlaklardan dolayı iki gün önce boşaltılan binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın paniğe neden oldu.


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