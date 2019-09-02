Son dakika: Esenyurt'ta 4 katlı binada patlama (Video) 02.09.2019 11:06

Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede bir patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, evde bulunan bir kişi yaralandı.