Son dakika: Esenyurt'ta 4 katlı binada patlama (Video)

Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede bir patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, evde bulunan bir kişi yaralandı.
Esenyurt'ta 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlama sırasında içeride bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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