Haberler Web TV Son dakika: Esenler’de kamyonet alev alev yandı

Son dakika: Esenler’de kamyonet alev alev yandı

10.05.2019 09:45

Esenler’de sebze ve meyve yüklü kamyonet TEM otoyolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası kamyonette maddi hasar meydana geldi.


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