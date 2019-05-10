Son dakika: Esenler’de kamyonet alev alev yandı

Esenler’de sebze ve meyve yüklü kamyonet TEM otoyolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası kamyonette maddi hasar meydana geldi.
Son dakika: Esenler’de kamyonet alev alev yandı10.05.2019 09:45
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