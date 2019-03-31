Haberler Web TV Son dakika: Erzincan'da korkutan deprem!

Son dakika: Erzincan'da korkutan deprem!

31.03.2019 16:16

Son dakika haberine göre Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 14.41 sularında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


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