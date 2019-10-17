Son dakika: Erdoğan ve Pence başkanlığındaki heyetler arası görüşme sona erdi

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi.
Son dakika: Erdoğan ve Pence başkanlığındaki heyetler arası görüşme sona erdi17.10.2019 20:22
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