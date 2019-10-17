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Son dakika: Erdoğan ve Pence başkanlığındaki heyetler arası görüşme sona erdi

17.10.2019 20:22

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi.


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