Haberler Web TV Son dakika: Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin perde arkası

Son dakika: Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin perde arkası

13 Aralık 2018, Perşembe

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin perde arkası belli oldu. Buna göre AK Parti Adana, Mersin ve Manisa'da MHP adayını destekleyecek. MHP ise Aydın ve Muğla'da AK Parti'nin adayını destekleyecek. İşte görüşmeye dair merak edilen detaylar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları