Son dakika: Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin perde arkası 13 Aralık 2018, Perşembe

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin perde arkası belli oldu. Buna göre AK Parti Adana, Mersin ve Manisa'da MHP adayını destekleyecek. MHP ise Aydın ve Muğla'da AK Parti'nin adayını destekleyecek. İşte görüşmeye dair merak edilen detaylar...