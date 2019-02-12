Haberler Web TV Son dakika: Erdoğan Sıcak hayatını kaybetti! Usta oyuncu Erdoğan Sıcak kimdir?

Son dakika: Erdoğan Sıcak hayatını kaybetti! Usta oyuncu Erdoğan Sıcak kimdir?

12.02.2019 11:23

Erdoğan Sıcak geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Usta oyuncu Erdoğan Sıcak'tan bugün kötü haber geldi. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta sanatçı Erdoğan Sıcak’ın vefat ettiğini duyurdu. Onur Akay'ın ardından acı haberi Erdoğan Sıcak'ın kızı Tutam Sıcak sosyal medya hesabından,' Babam Erdoğan Sıcak'ı kaybettik. Perşembe günü defnedeceğiz. Detaylı bilgiyi daha sonra vereceğim’ notuyla paylaştı. 79 yaşındaki Erdoğan Sıcak kimdir?


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