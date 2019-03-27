Haberler Web TV Son dakika: EPDK duyurdu: Elektriğe zam yok

Son dakika: EPDK duyurdu: Elektriğe zam yok

27.03.2019 14:53

EPDK, 1 Nisan'dan itibaren elektrik tarifelerinde üç aylık dönemde değişiklik olmayacağını duyurdu.


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