Haberler Web TV Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

03.04.2019 10:12

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, aylık bazda 1,03 artarken, yıllık bazda yüzde 19,71 oldu.


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