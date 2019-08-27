Esenyurt’ta bir kadın uzaklaştırma kararı olan eski eşi tarafından cadde üzerinde kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri dehşet saçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Son dakika: Emine Bulut cinayetinin ardından bir vahşet daha... Esenyurt'ta bir kadını eski kocası kurşun yağmuruna tuttu27.08.2019 20:02
- Son dakika: Emine Bulut cinayetinin ardından bir vahşet daha... Esenyurt'ta bir kadını eski kocası kurşun yağmuruna tuttu
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