Son dakika: Emine Bulut cinayetinin ardından bir vahşet daha... Esenyurt'ta bir kadını eski kocası kurşun yağmuruna tuttu 27.08.2019 20:02

Esenyurt’ta bir kadın uzaklaştırma kararı olan eski eşi tarafından cadde üzerinde kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri dehşet saçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

