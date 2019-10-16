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Son dakika: Elazığ'da pompalı saldırı anı kamerada

16.10.2019 20:18

Elazığ'da kaldırım kenarında oturan Çağrı Doğan'a (25), kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...


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