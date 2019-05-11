Haberler Web TV Son dakika: Eğitim dönüşü feci kaza: 2 polis şehit, 1 ağır yaralı

Son dakika: Eğitim dönüşü feci kaza: 2 polis şehit, 1 ağır yaralı

11.05.2019 17:17

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaşamını yitirdi, 1 polis memuru ağır yaralandı. Kazanın, Ağrı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli oldukları belirtilen polis memurlarının, eğitim için geldikleri Ankara'dan Ağrı'ya dönüşleri sırasında meydana geldiği öğrenildi


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