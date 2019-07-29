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Son dakika: Düzce'de sel felaketinden acı haber: Selde kaybolan Kağan Töngel'in cansız bedeni bulundu

29.07.2019 10:47

Son dakika haberi... Düzce’de yaşanan sel felaketinden bir acı haber daha geldi. Selde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel’in cansız bedeni bulundu.


Son dakika haberi... Düzce'de yaşanan sel felaketinde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cansız bedeni bulundu. Küçük Kağan'ın da bulunmasıyla selde kaybolan 7 kişinin de cansız bedenine ulaşılmış oldu.
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