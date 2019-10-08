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Son Dakika... Donald Trump'tan Türkiye açıklaması!

08.10.2019 15:58

Türkiye'nin Barış Pınarı harekatı çalışmalarının ardından küstah açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan 13 Kasım'da konuğum olacak" dedi.


Türkiye'nin sınırındaki tehdidi yok etmek için Fırat'ın doğusunda yapmaya hazırlandığı operasyon çalışmalarının ardından skandal açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan 13 Kasım'da konuğum olacak" ifadelerini kullandı.

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