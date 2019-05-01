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Son dakika: Donald Trump Temmuz ayında Türkiye'ye gelecek

01.05.2019 14:45

Son dakika... Yapılan son dakika açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz ayında Türkiye'ye geleceği bildirildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.


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