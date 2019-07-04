Son dakika: Dolarda düşüş sürüyor! İşte dolar ve euroda son durum

Son dakika haberine göre dolar uzun zaman sonra ilk kez 5,60 TL seviyesinin altına indi. Dün kapanışta 5,62 TL seviyelerinde olan dolar, bu sabah güne 5,60 TL'nin altında başladı. Euro ise aynı dakikalarda 6,32 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte dolar ve euro fiyatlarındaki son durum...
Dolar uzun zaman sonra ilk kez 5,60 TL seviyesinin altına indi. Dün kapanışta 5,62 TL seviyelerinde olan dolar, bu sabah güne 5,60 TL'nin altında başladı. Euro ise aynı dakikalarda 6,32 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte dolar ve euro fiyatlarındaki son durum...
DOLAR: 5,6040 TL
EURO: 6,3238 TL
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