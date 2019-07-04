Haberler Web TV Son dakika: Dolarda düşüş sürüyor! İşte dolar ve euroda son durum

Son dakika: Dolarda düşüş sürüyor! İşte dolar ve euroda son durum

04.07.2019 09:31

Son dakika haberine göre dolar uzun zaman sonra ilk kez 5,60 TL seviyesinin altına indi. Dün kapanışta 5,62 TL seviyelerinde olan dolar, bu sabah güne 5,60 TL'nin altında başladı. Euro ise aynı dakikalarda 6,32 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte dolar ve euro fiyatlarındaki son durum...


Dolar uzun zaman sonra ilk kez 5,60 TL seviyesinin altına indi. Dün kapanışta 5,62 TL seviyelerinde olan dolar, bu sabah güne 5,60 TL'nin altında başladı. Euro ise aynı dakikalarda 6,32 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte dolar ve euro fiyatlarındaki son durum...

DOLAR: 5,6040 TL

EURO: 6,3238 TL

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