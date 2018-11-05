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Son Dakika: Dolar kuru 5.40 TL'nin altında

05 Kasım 2018, Pazartesi

Son dakika haberi... Dolar/TL geçen hafta 5.43 TL'ye kadar inmesinin ardından 5 Kasım haftasına iyimser beklentilerle başladı. Enflasyon verisi sonrası anlamlı bir hareketlilik görülmeyen kurda Moody's raporuyla 5.45 üzeri görüldü ancak ABD'nin Türkiye'yi İran'a uygulanacak petrol yaptırımlarından muaf tuttuğunu açıklanmasıyla birlikte dolar kuru son 3 ayın en düşük seviyesine indi. Dolar/TL kapanış öncesi 5.38 dolaylarında el değiştiriyor


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