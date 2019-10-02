Son dakika dolar fiyatı! 2 Ekim euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı 02.10.2019 12:10

Dolarda son dakika hareketlilik yaşanıyor. Son haftalarda 5.65-5.75 bandında hareket eden dolar kuru, dünkü kapanışta 5.71 - 5.72 lira aralığında seyir izledi. Küresel piyasalarda ABD-Çin ticaret görüşmeleri ile Brexit takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 2 Ekim güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Eylül ayı itibarıyla genel olarak 5.65-5.75 bandında hareket eden dolar/TL dünkü işlem gününe 5.66 civarından başladıktan sonra gün içinde 5.69'lu seviyelere geldi. Dolar en düşük 5.6420 lira ve en yüksek 5.7274 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında işlem gördü. Öte yandan Perşembe günü açıklanacak Eylül ayı enflasyon verileri bu haftanın en önemli iç veri gündemi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 2 Ekim güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE KAPANDI

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,31 değer kaybederek 387,99 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 azalarak 7.360,32 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,32 düşerek 12.263,83 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,41 değer kaybederek 5.597,63 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,81 gerileyerek 21.927,57 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,32'lik artışla 1,0933 seviyesinde bulunuyor.