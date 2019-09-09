Son dakika: Dolar faiz haftasına düşüşle başladı! 9 Eylül euro ve dolar kuru ne kadar oldu? 09.09.2019 10:36

Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta 5.71 seviyesinde kapanan dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başladı. Piyasalar perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararını bekliyor. Dolar kuru geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izlemiş ve en yüksek 5,8405, en düşük 5,6470 seviyelerini görmüştü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu?

Dolar son dakika... Yatırımcıların yakından takip ettiği dolar/TL, yeni haftaya düşüle başlamasının ardından sabah saatlerinde geçtiğimiz hafta kapanışında gördüğü 5,7120 seviyesinde hareket etti. Bu hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları gündemin odağında olacak. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 9 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,7066

Satış: 5,7109

EURO

Alış: 6,2912

Satış: 6,3042

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 5,7120 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen ve en yüksek 5,8405, en düşük 5,6470 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 2,01 değer kaybederek cuma gününü 5,7134'ten tamamlamıştı.

Avro/dolar paritesi 1,10'un hemen üzerinde işlem görürken, dolar endeksi yüzde 0,005 artışla 98,45 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,15 azalışla 1,2265 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının gündemin odağında olacağını belirterek, bugün yurt içinde TCMB beklenti anketi, yurt dışında İngiltere'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,7340'ın direnç olarak izleneceğini kaydetti.