Son dakika: Dolar düşüşte, borsa yükselişte! ABD yaptırımları Türk Lirası'nı etkilemedi 15.10.2019 11:40

ABD’nin yaptırım kararının ardından dolar/TL, büyük bir tepki göstermedi ve 5,92-5,93 bandında sakin seyrini sürdürdü. Bu sabahki ilk işlemlerde ise dolar/TL kuru, düşüşe geçti. Düne göre yüzde 0,9 civarında gerileyen kur, sabahki ilk işlemlerde 5,87 seviyelerine kadar çekildi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 1.611,23 puan artışla 95.592,62 seviyesine yükseldi.

Dolar/TL kurunun yaptırımlara tepki göstermemesini değerlendiren uzmanlar, piyasaların yaptırım senaryosunu son 2 haftalık periyotta fiyatlanmış olmasına bağlıyor. Yaptırımları bekleyen piyasalar, bu güçlü beklentinin gerçekleşmesiyle bir nebze de olsa nefes aldı. Yaptırımlar konusunda daha kötü senaryoları fiyatlamış olan piyasalarda, ABD'nin yaptırım kararların Türkiye ekonomisine büyük zarar verecek nitelikte olmadığı yönünde görüş birliği var.

Tüm bu gerekçelerle birlikte Dolar/TL kurunda bu sabah saatlerinde anlamlı bir düşüş gözleniyor. Kur saat 09:55 itibarıyla 5,87 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise düne göre yüzde 0,92 kayıpla 6,48 seviyelerinde.

ABD YAPTIRIMLARI SONRASI BORSA YÜKSELİŞTE

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı piyasaları etkilemedi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 1.611,23 puan artışla 95.592,62 seviyesine yükseldi. Analistler, dün Trump'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alarak, Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından oluşan belirsizlikle piyasalardaki olumsuz fiyatlamaların çok sert olduğunu belirterek, bugün tepki alımlarının güçlenebileceğini ifade etti.



Açılışta BIST 100 endeksi, 1.611,23 puan ve yüzde 1,71 değer kazancıyla 95.592,62 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,49 ve holding endeksi yüzde 1,36 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile metal ana sanayi oldu.

Dün ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği'nden gelen yaptırım açıklamaları nedeniyle 27 Mart'tan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştiren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,10 azalışla 93.981,39 puandan tamamladı.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, dün Trump'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alarak, Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından oluşan belirsizlikle piyasalardaki olumsuz fiyatlamaların çok sert olduğunu belirterek, bugün tepki alımlarının güçlenebileceğini ifade etti.

Yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı çelik sektörüne ilişkin gümrük tarifeleri, mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50'ye çıkarılacak ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ilişkin müzakereler de durdurulacak.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ile Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmelerin, yurt dışında ise Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD'de başlayacak toplantıların takip edileceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI NELER?

ABD Maliye Bakanlığı, ABD yönetiminin Türkiye'den üç bakana ve iki bakanlığa Suriye'deki askeri operasyondan dolayı yaptırım getirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, "Çelik gümrük vergileri yeniden Mayıs ayından önceki düzeye yüzde 50'ye çıkarılacak. Türkiye ile Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakereleri derhal sonlandırılacak" dedi.