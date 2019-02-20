Son dakika! Dolar düşüşe geçti! 20 Şubat euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları 20.02.2019 10:32

Dolar yeniden 5.30 altına indi. Analistler, bugün tutanaklarda Fed'in güvercin duruşuna ilişkin gerekçelerin ve üyelerin konuya ilişkin görüşlerinin aranacağını belirterek, doların Fed'in "güvercin" duruşu nedeniyle sakin, pay piyasalarının ise pozitif seyrettiğini ifade etti. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar? İşte 20 Şubat güncel döviz kurları...

