Son dakika: Diyarbakır'daki alçak saldırı sonrası operasyon! HDP İlçe Başkanı gözaltında

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili, HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.
Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor.
BELEDİYEYE AİT ARAÇ...
Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
HDP İLÇE BAŞKANI GÖZALTINDA
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.
OPERASYON SÜRÜYOR
İki şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.
Saldırının ardından PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.
ŞEHİT SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. Bakan Soylu, "7 kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" dedi. Yaralı 10 kişinin tedavisi ise sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.