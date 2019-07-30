Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, fındık işçilerinin taşındığı minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü ise kazadan sonra kaçtı.
Son dakika: Diyarbakır'da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!30.07.2019 21:33
- Son dakika: Diyarbakır'da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!
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