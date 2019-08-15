SON DAKİKA: Diyarbakır'da korkunç kaza: 4 ölü, 8 yaralı (Video) 15.08.2019 16:05

Diyarbakır'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır ve Kocaköy ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.