Son dakika: Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan aile sayısı 4'e çıktı (Video) 03.09.2019 18:01

Son dakika haberine göre, Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden bir anne daha HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Büyük yankı uyandıran o eyleme, ilerleyen saatlerde üç aile daha katıldı.

Diyarbakır'da cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya'dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Sabah saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Çetinkaya ailesi, henüz 17 yaşında olan çocukları Süleyman Çetinkaya'nın dağa kaçırıldığını iddia ederek parti binası önünde oturma eylemi başlattı. Baba Şahap, anne Feyziya Çetinkaya ile kardeş ve yeğenlerinden oluşan grup çocuklarının bulunup kendilerine teslim edilmesini bekliyor.

"OĞLUM GELSİN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Süleyman Çetinkaya'nın babası Şahap Çetinkaya, çocuklarının sürekli HDP'ye gelip takıldığını söyledi. Baba Çetinkaya, "Cumadan sonra biz dün karakola gittik. Karakolda terörle mücadele ekipleri çocuğumuzun Mardin Dargeçit'ten Suriye'ye gönderildiğini söyledi. Çocuğum Suriye'ye gönderilmiş. Bize yardımcı olunsa inşallah çocuğumuzu getireceğiz. Yardım edilmezse biraz zor getiririz. Olay sonrası bizde HDP il binası önünde beklemeye başladık. Oğlum gelene kadar buradan kalkmayacağız. Nereye gidelim, imkanımız da yok. Ben buraya 10 defa geldim. Benim 4 tane çocuğum var, hepsi boştadır. Ben bunlara on defa ricaya geldim benim bir tek çocuğumu belediyeye alın. Ya çöpçü ya da başka bir iş verin dedim, hiç kimse bana sormadı. Bizim köyün yarısı belediyede çalışıyor, benim çocukları hep dağlara gönderiyor. Onları hep çalışmaya gönderiyor. Oğlumuz gelsin başka bir şey istemiyoruz. Oğlumuz kurtulsun başka bir şey istemiyoruz" dedi.

Anne Feyziya Çetinkaya ise hiçbir şey talep etmediğini sadece oğlunu istediğini söyledi. Oğlunun getirilmesini isteyen acılı anne, gelene kadar beklemeye devam edeceklerini ifade etti.

HDP KEPENK İNDİRDİ

Acılı ailelerin bekleyişini sürdürdüğü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının kepenkleri, yetkililer tarafından indirildi.

BİR ANNE DAHA EYLEME KATILDI

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine bir anne daha dahil oldu. Terör örgütü PKK tarafından oğlu Mustafa Biçer, 10 ay önce Suriye'ye kaçırılan Ayşegül Biçer evladını geri istedi.

HACİRE ANNE ÖRNEK OLDU

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuş, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek olmuştu.