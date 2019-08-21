Diyarbakır'da katliam yaşandı. Silvan ilçesinde aileler arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada biri kadın 6 kişi hayatını kaybetti. Şiddetti geçimsizlik nedeniyle 3 çocuğunu yanına alıp babası Enver Tekin'in evine sığınan Gülşen Poyraz'ı almak için gece mahalleye giden Fatih Poyraz, olumsuz yanıt alınca ağabeyi ve dayısıyla pompalı ve kalaşnikof tüfeklerle dehşet saçtı. Tüfeklerle açılan ateşte, Tekin ailesinin yardım istemesi üzerine gelen 6 kişi öldü, evdeki 9 kişi de yaralandı. Jandarma ekipleri olay sonrası bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Yaşanan olayla ilgili Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Bölgede yaşanan son dakika gelişmelerini ise A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında anlattı.
Son dakika... Diyarbakır'da aileler çatıştı! 6 kişi hayatını kaybetti!21.08.2019 19:53
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