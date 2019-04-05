Son dakika: Diyarbakır'da 4 yıl önce 2 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin 14 gözaltı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, 30 Ağustos 2015'te PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve 2 polisin şehit düştüğü saldırıya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.
Son dakika: Diyarbakır'da 4 yıl önce 2 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin 14 gözaltı05.04.2019 16:12
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