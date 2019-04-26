Son dakika: Diyarbakır Lice'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice’de gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu’nda ilk tespitlere göre gri kategoride aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınına katılarak operasyon hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Son dakika: Diyarbakır Lice'de 4 terörist etkisiz hale getirildi26.04.2019 14:48
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